La giunta nel mirino della sinistra: "Città più sporca, insicura e povera. Progetti annunciati e non conclusi"

Tanti cantieri fermi e strade groviera. È un "bilancio disastroso", quello che deriva dall’analisi dei primi 7 anni di mandato della giunta Ponzanelli effettuata dal segretario regionale del Pci. Nel mirino di Matteo Bellogoni la scuola Poggi Carducci, finanziata dal Miur con 15 milioni di euro e "consegnata alla cittadinanza in fretta e furia prima che i lavori fossero conclusi", il centro sportivo Berghini e la chiusura dello stadio Miro Luperi. "All’esterno della XXI Luglio – spiega il segretario del Pci - campeggia ancora il tendone affisso in campagna elettorale che prospettava un progetto da terminare in tempi ben più brevi da quelli che si sono delineati. C’è poi il faraonico ripristino della colonia Olivetti a Marinella, regalata ai privati dove, ad oggi, si intravede solo la prospettiva di costruzione di villette a schiera a costi proibitivi mentre il borgo continua nel suo processo di degrado e decadimento, come tutte le periferie sarzanesi".

Dito puntato anche verso le condizioni dell’asfalto stradale che, a detta di Matteo Bellegoni, sarebbe oggi a "macchia di leopardo", per via dei ripristini che si sono dovuti effettuare obbligatoriamente perché necessari per effettuare interventi di Telecom. Una deriva che per il segretario regionale del Partito comunista italiano era già stata intrapresa dalle ultime giunte di centro sinistra e che oggi sarebbe riscontrabile in maniera trasversale. "Il Peba, presentato con grande clamore, non è stato portato avanti e nessun importo è stato messo a bilancio – prosegue Bellegoni –. Ma a fare cadere le braccia è la questione commercio e e iniziative in città. Possibile che solo ora, dopo quasi un decennio, la premiata ditta Ponzanelli & Ponzanelli venga a scoprire, prendendosene pure il merito, dell’esistenza di una legge regionale che permette di selezionare le aperture nel centro storico dove i fondi commerciali, sono in gran parte vuoti e continuano a svuotarsi impoverendo sempre di più Sarzana?". Il risultato dell’operato che a detta dell’esponente del Pci non può che essere giudicato "fallimentare" sarebbe quello di una città sempre più sporca, meno sicura e povera di una prospettiva in grado di portarle nuova linfa vitale. "Speriamo che i sarzanesi si rendano conto della necessità di scelte coraggiose per costruire una reale alternativa per la nostra città – conclude Bellegoni -. Alternativa che non può passare da chi ha dimostrato di non essere in grado di governarla per capacità, sensibilità e cultura politica ma neppure da chi, negli anni passati, per la sua ambiguità non ha fatto altro che sdoganare la destra e oggi dimostra di non essere in grado di organizzare una reale opposizione".

Elena Sacchelli