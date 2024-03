La gestione della spiaggia libera: "Gia avviato l’iter per i bagnini. Da risolvere il nodo della pulizia"

A venti giorni da Pasqua il litorale di Marinella versa ancora in condizioni precarie anche per via delle mareggiate che a seguito di piogge consistenti e diffuse hanno riversato sulla spiaggia un’ingente quantità di legname. Per capire in che modo voglia muoversi, quest’anno, l’amministrazione comunale sarzanese, e soprattutto con quali tempistiche, per gestire l’ampio tratto di spiaggia libera che si estende per 350 metri abbiamo contattato l’assessore comunale al demanio Luca Ponzanelli.

Una questione annosa e particolarmente complessa quella che riguarda la gestione dell’ampia spiaggia libera di Marinella, e profondamente legata al suo retro spiaggia, unica area in cui, come previsto dal Piano spiagge approvato nel 2020, si potrebbe effettivamente intervenire concretamente e garantire così servizi decorosi ai fruitori della spiaggia in quanto edificabile.

"Abbiamo contattato per tempo la proprietà del retro spiaggia per capire quali fossero le loro intenzioni in modo da poter garantire quest’estate una gestione della spiaggia libera migliore rispetto a quella degli anni passati – ha spiegato l’assessore al demanio Ponzanelli –. Avevamo indicato un termine preciso per comunicarci quali fossero i loro piani, spiace però constatare che la Marinella spa, proprietaria del retro spiaggia, non ci abbia dato un riscontro concreto".

Ma l’amministrazione ha un piano preciso, che porterà avanti un passo alla volta, seguendo l’ordine delle priorità, per garantire una fruizione decorosa della spiaggia in vista dell’estate. "Ci siamo già mossi per ovviare al problema del salvataggio – ha proseguito l’assessore Luca Ponzanelli –. Abbiamo attivato la procedura per affidare questo importante servizio che quest’anno sarà garantito dal 1 giugno fino alla metà di settembre con almeno tre postazioni dotate di tutta l’attrezzatura necessaria". Dopo aver garantito il servizio essenziale di salvataggio, si penserà a garantire la pulizia ordinaria dell’arenile per tutta la durata della stagione estiva. Per quanto riguarda invece la pulizia straordinaria il Comune sta attendendo il contributo regionale per procedere, si pensa già da questa o dalla prossima settimana, alla rimozione del legname che attualmente si trova sulla spiaggia. La volontà dell’amministrazione comunale è anche quella di garantire ai bagnanti ulteriori servizi, come la possibilità di fare una doccia e di poter usufruire dei servizi igienici.

Ma non è tutto. "Stiamo valutando diverse ipotesi e stiamo lavorando per capire se indipendentemente dalla proprietà c’è la possibilità di intervenire in qualche modo sul retro spiaggia – aggiunge l’assessore –. Ci piacerebbe che la Marinella spa collaborasse con noi su questo punto, anzi il mio auspicio è proprio questo. Tuttavia spiace constatare che se da un lato se la parte pubblica sta lavorando per garantire dei servizi, quella privata, sta andando decisamente più lenta".

Elena Sacchelli