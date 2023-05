La geografia del consiglio comunale Le nomine porteranno a nuovi ingressi

Connessa alla nomina della nuova giunta c’è la partita dei consiglieri comunali. Prima seduta martedì alle 18, all’ordine del giorno l’elezione del presidente del consiglio comunale e la comunicazione dell’avvenuta nomina della giunta.

Gli eletti sono 16: dieci in quota maggioranza e 6 all’opposizione. La notifica di avvenuta elezione è già stata recapitata a Clelia Devoto, Sara Viola, Massimo Battaglia, Davide Borsi (4 consiglieri per Cristina Ponzanelli sindaco), Carlo Rampi, Raffaella Plicanti, Stefano Cecati (3 per Fratelli d’Italia), Luca Ponzanelli (lista Toti, nella foto), Stefano Torri (Lega) e Francesco Sergiampietri (Forza Italia). A seguito della nomina degli assessori, scelti tra i consiglieri, in maggioranza ci saranno new entry, verosimilmente quattro. Per ’Cristina Ponzanelli sindaco’ se un assessore sarà nominato tra i 4 eletti, entrerà in consiglio il commercialista e revisore dei conti Renzo Ravecca che, come Davide Borsi, aveva ottenuto 99 preferenze, ma per il principio dell’ordine alfabetico era rimasto fuori. Torneranno invece a far parte del consiglio comunale anche Andrea Pizzuto (ex capogruppo di Fratelli d’Italia), Luca Spilamebrti (in quota totiani) e l’ex assessore al commercio Roberto Italiani che andrà a rimpolpare le fila della Lega.

Per la minoranza al momento i posti assicurati sono quelli riservati al candidato a sindaco per il centro sinistra ed ex primo cittadino Renzo Guccinelli, a Beatrice Casini, Franco Musetti e Rosolino Vico Ricci (3 gli eletti nella lista del Pd) e ai 2 rappresentanti della lista civica "Guccinelli sindaco" Matteo Tiberi e Roberto Loni. Renzo Guccinelli ha già manifestato la volontà di dimettersi da consigliere per lavorare dall’esterno insieme all’associazione politico culturale che prenderà vita dalle sue liste civich. Nel caso in cui le dimissioni di Guccinelli si dovessero concretizzare a fare il suo ingresso in consiglio comunale sarà quindi l’avvocato Sabina Ambrogetti, capolista di "Insieme per Guccinelli Sindaco", che nelle elezioni del 14 e maggio è riuscita ad ottenere ben 198 preferenze.

Elena Sacchelli