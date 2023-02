La ’forbice’ tra previsioni e riscossioni

Le somme che l’amministrazione prevede di incassare con le contravvenzioni della polizia locale vengono ogni hanno iscritte tra le entrate non tributarie. Ed è spulciando i bilanci di previsione e i consuntivi del Comune di Sarzana che abbiamo cercato i numeri per dare il senso di quale sia la capacità di riscossione dell’ente su questa voce. Nel consuntivo relativo al 2021 si trova una avvenuta riscossione di 863.112 euro su multe relative a quell’anno (a fronte di una previsione definitiva di competenza di 3.574.329 euro) e una riscossione di 146.698 euro sui residui (multe non pagate degli anni precedenti). Nello stesso consuntivo, si trova alla voce ’proventi derivanti dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti’ un totale di 7.685.092 euro di ’residui presunti al 31 dicembre 2021’: si tratta presumibilmente del totale delle somme non incassate negli ultimi 5 anni che, a quel momento, non erano ancora diventate crediti inesigibili.Il rendiconto 2020 indicava un incasso avvenuto da multe stradali di 872.546 euro a fronte di una previsione di 3.753.625 euro. Il rendiconto 2019 riportava come cifra totale da avere 1.702.335 a fronte di una riscossione effettiva di 591.887 euro per le multe elevate in quell’anno e di 425.996 per i residui. Nel rendiconto 2018 accertamenti per 1.410.747 euro, riscossioni di competenza 842.879 e riscossioni per residui 465.221.

Altri dati sullo ’storico’ dei residui attivi emergono rintracciando all’albo, anno per anno, le determinazioni sulle liste di carico: nel 2021 si è intervenuti per evitare la prescrizione di 2.711.217 euro di multe non pagate relative all’anno 2017; nel 2020 risultavano non pagate multe elevate nel 2016 per 2.881.079; nel 2019 risultavano non pagati 4.660 verbali per 1.787.201 euro rilevati dal 2014 al 2015 gestiti da Servicenet srl e altri 2.902 verbali per 1.110.448 euro elevati tra il 13 aprile e il 31 dicembre 2015 gestiti dalla Megasp.

Anna Pucci