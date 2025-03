La festa per i nuovi nati. L’abbraccio in municipio a genitori e baby cittadini

Festa dei nuovi nati ad Arcola, il Comune punta alla certificazione europea di Comune amico delle famiglie. Le 58 famiglie che nel 2024 hanno avuto la gioia di un bambino sono state accolte in un grande abbraccio a palazzo civico. Ad Arcola sono nati 33 maschietti e 25 femminucce, un bel numero di nuovi cittadini. L’idea del Comune è partita dal vicesindaco Gianluca Tinfena che insieme alle donne spi cgil hanno elaborato una proposta che sarà ripetuta: le donne che si riuniscono alcuni pomeriggi della settimana hanno prodotto bavaglini, scarpine, giochini e durante la festa c’è stata la consegna alle famiglie, Valentina Massi ha realizzato a mano tutti i bigliettini.

"Una bella festa di benvenuto per i nuovi nati del 2024_ –ha detto la sindaca Monica Paganini –, in collaborazione con il Gruppo Donne della Cgil, che ha realizzato a mano piccoli oggetti in lana e uncinetto e cartoncini di auguri. Questo è il nostro benvenuto, un grande abbraccio da parte di tutta la comunità arcolana ai nuovi cittadini del futuro. Grazie alle donne del gruppo cgil per il grande lavoro e grazie al mio vice sindaco Gianluca Tinfena, presente con la sua bella famiglia, per l’impegno che dedica ai progetti di Arcola comune amico della famiglia".

La manifestazione rientra a pieno titolo nelle iniziative del Comune di Arcola certificato amico della famiglia nel 2023 e l’obiettivo è quello di riprendere la serie di incontri con le famiglie per traguardare nel 2026 la certificazione europea: "Sarebbe importante – ha commentato il vicesindaco Gianluca Tinfena –, perché a livello nazionale sono pochissimi i Comuni ad averla. Arcola sta proseguendo un programma di attenzione a tutti i livelli per il sostegno alle famiglie. Tra due anni sarà anche inaugurato il nuovo asilo nido, finanziato con fondi del Pnrr già destinati, così sul territorio avremo due nidi tra Arcola e Romito, aumentando di molto l’offerta. Inoltre rinnoveremo anche per quest’anno la carta muovi nati per tutti i bambini che nasceranno".

L’occasione della festa è stata anche utile per la consegna della carta di sostegno alle famiglie che il Comune distribuisce da qualche anno ai nuovi nati e spendibile nelle attività commerciali del territorio.

Cristina Guala