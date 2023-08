La festa country per grandi e piccini

Appuntamento con le risate e il divertimento dell’Estate vezzanese.

Oggi il parco comunale “Piero Daniele” di Piano di Valeriano si animerà con l’attesa festa country: a partire dalle 18 i bambini potranno avere il “battesimo della sella” passeggiando sui pony messi a disposizione dall’Asd Lucky Ranch di Sarzana. Dalle 21 spazio alle danze country tipiche dei cowboys con il gruppo “ The nameless”. Domani in piazza del Popolo a Vezzano Inferiore è invece in programma lo spettacolo di cabaret stand up comedy “Vita” del comico Massimiliano Max Galligani, dopo i successi cinematografici di “All’alba perderò” (Prime Video) e gli impegni televisivi con Zelig, Comedy Central, Scorie e molto altro. L’inizio dello spettacolo è previsto per le ore 21. Tutti gli spettacoli promossi dal Comune di Vezzano sono gratuiti.