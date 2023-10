La droga nelle mutande. Arrestato un trentenne

Ha patteggiato la pena di 1 anno e 8 mesi il giovane incensurato di Arcola arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sarzana l’altro giorno al Termo. Dopo la nottata trascorsa ai domiciliari il giovane, Matteo Vesigna del 1993, è comparso ieri mattina davanti al giudice Marta Perazzo per il rito della direttissima. Oltre alla convalida dell’arresto, su richiesta del difensore avvocato Andrea Tavernelli ha patteggiato la pena di 1 anno e mesi 8 oltre, oltre alla multa di 4 mila 500 euro per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, incensurato, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena ed è stato rimesso in libertà. L’azione dei carabinieri, che rientra in un servizio mirato nella prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che nelle ultime settimane ha portato all’arresto di diversi giovani predisposto dal capitano Luca Panfilo, è stato fermato l’altra mattina in località Termo. L’atteggiamento nervoso del ragazzo alla richiesta delle generalità ha insospettito i carabinieri del radiomobile di Sarzana che hanno proceduto alla perquisizione personale rinvenendo, nascosto nelle mutande, un panetto di hashish del peso di circa 1 etto. A quel punto l’attività si è spostata a casa del trentenne ad Arcola dove i militari dell’Arma hanno trovato ulteriori 2 panetti di analoga sostanza stupefacente del peso complessivo di circa 2 etti e circa 10 grammi di marijuana. Il giovane, che non ha opposto resistenza all’arresto, dopo aver passato la notte agli arresti domiciliari, è comparso in tribunale a Spezia.