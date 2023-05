La cultura antica dà spettacolo Appuntamenti a scuola e in piazza

Valorizzare e diffondere la conoscenza della cultura classica e creare un dialogo tra passato e presente. Questo lo scopo dell’evento che dopo due anni di stop dettati dalla pandemia da covid (nella foto l’utima edizione dell’iniziativa) finalmente anche gli studenti del Parentucelli Arzelà possono tornare a festeggiare. La notte del classico, evento legato alla cultura antica che vede i ragazzi misurarsi con le loro passioni, torna oggi in presenza. E, proprio per questo, è prevista una giornata di festa all’insegna del classicismo e dell’armonia. Gli studenti e i docenti dell’istituto superiore diretto dal professor Generoso Cardinale hanno definito nei minimi dettagli il programma di questa giornata che avrà inizio, a partire dalle 18, nella centralissima piazza Matteotti. Proprio lì gli alunni della IIB (liceo classico) si esibiranno con "Un esempio di traduzione scenica. Due frammenti del ’Plocium’ di Cecilio Stazio. I classici si fanno nostri contemporanei". Alle 19.15 in piazza Baden Powell (alla Cittadella) si potrà assistere a "Bellezza è verità, verità bellezza, questo solo Sulla terra sapete, ed è quanto basta" di John Keats interpretato dagli studenti della IVB. La serata proseguirà a scuola dove, a partire dalle 21, nell’auditorium si susseguiranno simposi, letture, esibizioni e conferenze. La conclusione della serata è i fissata per le 23.45 con la lettura finale a cura degli studenti della VA e della V B-C.