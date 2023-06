La Crocifissione di Pieter Brueghel è più vicina Mostra al Lia sulla via del ritorno a Castelnuovo

’La Crocifissione’ di Pieter Brueghel il Giovane si avvicina a casa: non è ancora il momento per il ritorno nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a Castelnuovo, dove fu oggetto di un rocambolesco tentativo di furto. Ma quantomeno, dopo anni, torna in territorio spezzino: venerdì 16 alle 17.30 verrà inaugurata al museo civico Amedeo Lia la mostra “Pieter Brueghel il Giovane. La Crocifissione di Castelnuovo Magra. Restauro e confronti”, curata da Rossana Vitiello, con la collaborazione di Andrea Marmori, Valentina Tonini e Martina Avogadro. La mostra raccoglie opere significative dell’arte fiamminga ma sarà soprattutto occasione per presentare l’importante dipinto di Brueghel il Giovane dopo lo studio e il lavoro di restauro realizzati nel laboratorio della Soprintendenza di Genova, in collaborazione con l’Università di Genova. Verranno rese note le vicende storico artistiche del dipinto e le problematiche relative alla tutela, la storia travagliata delle vicende conservative dell’opera, del furto e del ritrovamento della tavola negli anni Settanta del Novecento e del nuovo tentativo di furto, nel marzo del 2019, sventato grazie all’intervento dei Carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Genova e del parroco, don Alessandro Chiantaretto.