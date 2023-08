La corsa di solidarietà Gara podistica a Luni nell’area archeologica per regalare un sorriso

Una corsa verso la solidarietà e il sorriso dei bambini. Ha fatto centro ancora una volta la Corri Luni, la gara podistica divisa sia in una parte agonistica che nella passeggiata ludico motoria disegnata all’interno del percorso dell’area archeologica di Luni. Una cornice suggestiva quella individuata dalla società "StraCarrara Team" che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Luni e della direzione museale. Lo scopo dell’iniziativa infatti non era soltanto quello agonistico ma la raccolta di fondi da destinare, interamente, all’acquisto di attrezzature sportive da devolvere a ragazzi e bambini con esigenze speciali. E’ stato un grandissimo successo di partecipanti e della macchina dell’organizzazione che ha curato l’accoglienza degli sportivi fin dal’arrivo per le iscrizioni. Hanno contribuito alla riuscita dell’evento oltre alle forze dell’ordine anche i volontari della squadra di Protezione Civile e antincendio boschivo del Comune di Luni che hanno monitorato l’area di corsa. La gara podistica si è sviluppata lungo il percorso di 8 chilometri predisposto sulla pista ciclabile e lungo le stradine della campagna della piana di Luni intorno alla zona degli scavi archeologici ed ha visto il successo nella classe maschile di Dario Rognoni e nel femminile di Greta Settino. Il milanese Rognoni, portacolori della società Pro Patria, è un fedelissimo della competizione oltre che uno dei più bravi avendola già vinta per la terza volta e anche Greta Settino reduce dal recente campionato europeo di atletica ha confermato il suo grande passo. Alla fine grande festa per tutti con il comitato di accoglienza coordinato da Sara Tognini e il ristoro offerto da Paolo Pezzica e Giampaolo Lievita. Presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Luni e Carrara.

m.m.