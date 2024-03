La ‘Città dei bambini’ non c’è più. Crociata è diventato un dormitorio

Sarzana, 1 marzo 2024 – La "Città dei bambini" così come era definita l’area verde del quartiere cittadino di Crociata è diventata un dormitorio frequentato non soltanto dalle famiglie ma anche utilizzato come ritrovo per giri poco raccomandabili. E’ questo uno dei tanti motivi di rammarico dei residenti che stanno chiedendo attenzione e certezze in particolare sugli interventi già avviati. Il quartiere attende la conclusione dei cantieri che dovrebbero portare migliorie e rispondere alle richieste dei residenti e la soluzione dei disagi legati alla viabilità. Ma come ha evidenziato nell’interrogazione presentata il consigliere comunale di opposizione Andrea Tonelli i ritardi sono ormai netti e per questo ha chiesto a sindaco e assessore competente un cronoprogramma definitivo delle opere. Il rappresentante del gruppo Sarzana Protagonista in particolare ha puntato l’attenzione sulle passerelle, quella di via del Murello e Emiliana, e l’altra di attraversamento sul canale Rigoletto. "A oggi - spiega Andrea Tonelli - nonostante la proclamazione di inizio e fine lavori risalenti agli anni 2021-2022 rimangono ancora inagibili mettendo in difficoltà tutti coloro che desiderano raggiungere il centro cittadino. Percorrere le vie del quartiere Crociata è diventato un vero e proprio tracciato a ostacoli, a causa delle molteplici buche del manto stradale , come d’altronde in ogni quartiere, oltre che comportamento poco responsabile di molti automobilisti che sostano in zone pericolose come nella via Crociata, all’inizio della via Silea, nella bretella zona poste". Ma oltre alle infrastrutture il consigliere ha evidenziato lo stato di abbandono del parco pubblico "Flavio Bertone". "E’ diventato una zona di bivacco e un dormitorio frequentato da persone senza fissa dimora. Una situazione che è motivo di forte criticità per il quartiere perchè il persistere di presenze poco raccomandabili mette in pericolo chi frequenta quelle zone e anche la serenità degli abitanti".

m.m.