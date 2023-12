La ciclovia tirrenica. Attesa per il ricorso al Tar

Nei primi mesi del prossimo anno si apriranno tutti i cantieri per la realizzazione del grande progetto che abbinerà un nuovo modo di interpretare la mobilità alla bellezza paesaggistica. La Ciclovia Tirrenica da Ventimiglia attraverserà tutta la Liguria congiungendosi attraverso l’ultimo tratto Sarzana-Marinella alla Toscana investendo 31 milioni di euro che troveranno copertura nel Ministero delle Infrastruture, Regione Liguria e fondi del Pnrr. Per dare il via al piano sono stati raccolti i pareri favorevoli di 74 amministrazioni comunali, Autorità del Sistema Portuale, Parco Montemarcello Magra Vara, Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, Province e Parco delle Cinque Terre. Tutte le caselle sono andate a posto grazie all’aggiudicazione del tassello mancante relativo alla più piccola porzione del quinto stralcio che interessa Sarzana e la Val di Magra. Sarà la ditta Fea Srl di Castelfranco Emilia a realizzare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori della parte che, seppur per poche centinaia di metri, verte sul Comune di Fosdinovo e per questo ha ottenuto un cofinanziamento da parte di Regione Toscana di quasi un milione di euro. Il quinto stralcio della Ciclovia, suddiviso in tre distinti lotti, è dunque assegnato al netto del ricorso al Tar ancora pendente presentato contro l’assegnazione degli altri due lotti affidati al gruppo Itq Srl di Spresiano. La discussione del ricorso al Tribunale amministrativo regionale è fissata la prossima settimana per consentire la consegna, senza eventuali intoppi, dei cantieri già a gennaio per procedere spediti alla realizzazione in contemporanea in tutta la Liguria del progetto. Il tratto conclusivo prevede il collegamento tra il centro storico di Sarzana fino al confine con il Comune di Fosdinovo in Provincia di Massa Carrara, per un investimento complessivo di circa 4,3 milioni di euro ai quali si aggiungono 1 milioni e 100 mila euro di euro finanziati dalla Regione Toscana. Il secondo substralcio ricade interamente nel Comune di Castelnuovo Magra per circa 4,8 milioni di euro mentre il terzo substralcio interessa come tracciato i territori dei Comuni di Castelnuovo Magra, Luni e ancora Sarzana nella frazione di Marinella con un costo di quasi 4 milioni di euro. Il termine ultimo per il completamento dell’opera previsto dall’Unione Europea è il 30 giugno 2026.

Massimo Merluzzi