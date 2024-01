La chiusura di via Don Minzoni: "Ordinanza ’nascosta’ nell’albo. I residenti non erano informati"

Viabilità modificata da domani per quattro mesi, fino all’8 maggio, lungo via Don Minzoni nel tratto compreso tra via Sarciara e via Canale del Botro, area che sarà interessata dai lavori di posa delle barriere antirumore per arginare il disagio causato dal continuo passaggio dei treni sulla ferrovia adiacente. L’intervento era nei programmi e decisamente auspicato, vista anche la battaglia condotta da alcuni cittadini per ottenere un po’ di sollievo dal transito continuo dei convogli, ma i tempi ancora non erano stati definiti.

Li rende noti, di fatto a sorpresa, un cartello posto su una transenna che rimanda ad un’ordinanza, la numero 89 del 20 dicembre, che si trova nell’albo pretorio del Comune di Vezzano. Parla però di una mancanza di adeguata comunicazione da parte dell’amministrazione comunale l’ex consigliera di Alternativa per Vezzano, Cinzia Calanchi, che fra l’altro risiede nelle vicinanze: "E’ un disagio che si protrarrà per molto tempo e di cui non eravamo informati. Ho verificato il sito del Comune di Vezzano Ligure, le ordinanze sono ferme alla 42 del 23 giugno 2023, poi ho cercato nel portale Facebook del Comune e non ho trovato documento alcuno. L’ordinanza in questione infatti non è pubblicata alle voce ‘ordinanze’ dove sarebbe facile trovarla, ma nell’albo pretorio, per questo ho avuto difficoltà, e come me altri, a reperirla". Calanchi, dunque, accusa di "silenzio assordante di mancate comunicazioni agli abitanti".

Nell’ordinanza è specificato il divieto di transito fatta eccezione per i residenti nell’area interessata dai lavori che potranno transitare in via Sarciara e con senso unico alternato in via Cantarana dove sarà posto un semaforo. Calanchi chiede delucidazioni perché i tempi dell’intervento, e i disagi che la pur necessaria modifica della viabilità comporterà, saranno molto lunghi e ritiene che la viabilità alternativa sia troppo disagevole per il passaggio delle auto: "Occorre chiarezza, parlando, discutendo, delle alternative – prosegue Calanchi – si sarebbero potute trovare, nessuno è stato informato neanche i membri del consiglio di quartiere, vogliamo un incontro, la gente è preoccupata". E da residente della zona l’ex consigliera si è fatta portavoce – anche attraverso i propri canali social – di questa preoccupazione e dell’accusa all’amministrazione comunale di non aver informato adeguatamente. Con un ovvio avviso: in primavera si voterà anche a Vezzano Ligure. .

Cristina Guala