La casa protetta è più sicura. Installata la videosorveglianza

Presentato ieri in sala consiliare l’intervento grazie al quale è stata aumentata la sicurezza della casa protetta per donne, e i loro bambini, vittime di violenza. Il progetto, avviato nel giugno 2023, si è in realtà concluso a ottobre ma ieri gli sponsor hanno incontrato la sindaca Cristina Ponzanelli. Installati, nell’area esterna, illuminazione e videosorveglianza per il monitoraggio da remoto, un cancello e una pavimentazione in autobloccanti perché i bimbi possano giocare. Installate inoltre una pompa di calore e zanzariere, rifatta la tinteggiatura Alla realizzazione del progetto del Rotary Club Sarzana-Lerici, co-sponsor il Rotary La Spezia, hanno contribuito l’ingegner Roberto Vallarino di Itec che si è occupata dell’esecuzione dei lavori; l’avvocato Andrea Pizzuto che ha gestito l’attivazione della rete telefonica per l’uso da remoto della videosorveglianza, il dottor Alberto Bacigalupi, imprenditore edile e presidente Ance.