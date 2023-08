La casa dell’Olmarello riapre le porte alla città Il tema è lo Streetfood

Una festa in compagnia dei "Fratelli Preziosi". La casa di cura dell’Olmarello, al confine tra i territori di Castelnuovo Magra e Luni, riprende una bella tradizione che è stata sospesa per qualche anno a causa dell’emergenza sanitaria. La struttura psichiatria gestita dalla Fondazione Cardinal Maffi oggi apre le porte per un giornata in compagnia degli ospiti, famigliari e cittadinanza nel segno dell’integrazione che ha sempre caratterizzato la filosofia della residenza. L’incontro sarà in stile Streetfood con i furgoncini di specialità tipiche aperti dalle 19.30 e con la presenza degli stands delle aziende agricole che hanno condiviso con la Fondazione il progetto di agricoltura sociale che ha portato anche alla realizzazione di un vigneto, finanziato attraverso fondi europei, dalla Regione. Durante la serata è previsto anche uno spettacolo con mangiafuoco e l’intrattenimento musicale.