La Bianca, la Blu e la Rossa", Un'avventura Clownesca a Varese Ligure"

Un’attrice, Alice Bossi, attraverso il linguaggio del corpo, del mimo e del clown interpreta tre clownesse, molto diverse tra loro, che agiscono su un tappeto sonoro di parole, musica, suoni e rumori quotidiani. È ‘La Bianca, la Blu e la Rossa’ in prima regionale nel borgo rotondo di Varese Ligure, stasera alle 21.30, per il festival Nuove Terre. La Bianca è la clownessa neutra che ha il compito di colorarsi e trasformarsi dando corpo alle due protagoniste della storia: la Blu e la Rossa. Due personaggi opposti nei ritmi, nello stile e nell’approccio alla vita. Dalla scatola esce la storia di una città dove tutto è blu. Qui abita la Blu che, come gli abitanti, vive secondo regole precise. Una mattina arriva in città la Rossa che divertendosi sconvolge l’ordine. La presenza della Rossa si rivelerà un tesoro per la Blu che scoprirà la forza della libera espressione. Info al 371 4612350.