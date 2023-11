La beffa degli eventi imprevisti: "Sabato la giornata più critica. E fuori dello stato di allerta"

Pioggia intensa, vento forte e lampi che illuminano il cielo di notte. Lunedì sera un albero caduto nel bel mezzo di via Panzarino è stato rimosso da una delle squadre di Protezione civile attive nel territorio. Sarzana è uscita così, quasi del tutto indenne, dall’ultima delle svariate allerte arancioni che si sono susseguite nell’arco delle ultime due settimane. "Veniamo da un periodo particolarmente intenso e continuiamo a tenere alta la guardia – ha commentato l’assessore alla Protezione civile Stefano Torri –. La giornata più critica paradossalmente è stata quella di sabato 21 ottobre quando, pur al di fuori dello stato di allerta, siamo stati chiamati a intervenire a Marinella".

Quel sabato mattina la mole di acqua che in poche ore si è riversata sul nostro territorio è stata impressionante e in via Litoranea e in via Kennedy si è reso necessario l’intervento dei volontari della Protezione civile che, con le loro pompe idrovore, hanno aspirato dai tombini tutta l’acqua necessaria, ripristinando la situazione nel giro di qualche ora. "Sabato dalla sala regionale della Protezione civile sono arrivate in tempi davvero brevi indicazioni precisi su ciò che sarebbe potuto accadere a Marinella e grazie al coordinatore Gabriele Bertonati e a tutti i volontari l’intervento è stato efficace e repentino". Una squadra, quella della Protezione civile di Sarzana, composta da 56 volontari formati e qualificati e caratterizzata dal grandissimo spirito di abnegazione, che nell’ultimo anno si è anche dotata di un Nucleo antincendio boschivo, così da poter ricoprire a 360 gradi tutta la gamma di fenomeni che si potrebbero verificare sul nostro territorio.

"Ogni volta che c’è un’allerta – ha proseguito l’assessore Stefano Torri – tre squadre di Protezione civile, formate da due persone ciascuna, sono in servizio per monitorare la situazione e, all’occorrenza, intervenire immediatamente. Proprio come è accaduto lunedì sera. Grazie alla loro disponibilità sempre altissima devo dire che mai un turno è stato lasciato scoperto e questa è una cosa che mi riempie di gioia e orgoglio". Ancora non è dato sapere se i giorni che seguiranno continueranno a essere caratterizzati da fenomeni atmosferici preoccupanti, quello che è certo è che la Protezione civile non si farà trovare impreparata. "L’organizzazione dell’amministrazione e la collaborazione con i volontari – ha concluso l’assessore – è massima. Chiaramente continueremo a monitorare giorno per giorno e con grandissima attenzione la situazione attenendoci alle indicazione che arrivano da Arpal e dalla Regione".

Elena Sacchelli