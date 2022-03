L'arte non ha ostacoli ma soltanto passione e tanti sorrisi

Sarzana (La Spezia) 9 Marzo 2022 - La Mega Mostra è pronta. Da sabato fino al 27 marzo alla Fortezza Firmafede di Sarzana si apre la rassegna dedicata alla promozione sociale curata da Lavoratorio Artistico e associazione Rasoterra che si avvale nell’occasione del patrocinio del Comune di Sarzana. Verranno esposti negli spazi interni della fortezza oltre 100 lavori realizzati dai ragazzi che prendono parte al laboratorio creativo “ConMe” rivolto al sociale e alla disabilità iniziato nel 2017 grazie alla collaborazione con Asl 5 della Spezia nell’ambito di un progetto di Regione Liguria. L’inaugurazione della mostra è in programma sabato alle 17 e sarà visitabile da martedì a venerdì dalle 16 alle 19 mentre sabato e domenica dalla 10 alle 19. Per l'inaugurazione di sabato e per l'asta conclusiva di domenica 27 alle 16.30 l'ingresso sarà libero. Per tutti gli altri giorni dell'esposizione la MegaMostra è inserita sia nel percorso di visita della Fortezza che in quello della mostra attualmente in corso dedicata a Obey – We The Future.