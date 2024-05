Juke box ’live’ per il racconto di padri e figli

Libri, musica e curiosi dibattiti. La formula della rassegna ’Libri per strada’ a Sarzana, oltre allo spazio espositivo curato dalle librerie, offre diverse attività. Come quella in programma domani alle 21 in piazza Luni che vedrà protagonisti 5 padri e 5 figli. Storie intrecciate, aspetti comuni ma anche differenti visioni delle rispettive carriere. Alla base però c’è il forte legame, l’affetto, la stima oltre al percorso in alcuni casi portato avanti sia nella vita che nello sport. La serata sarà condotta da Maurizio Musso, offrirà anche spazi musicali e vedrà protagonisti Paolo e Diego Bosoni, Paolo e Jonathan Lazzini, Matteo insieme a Emma e Davide Tiberi, Paolo e Francesco De Rinaldis, Marco e Tommaso Ferrari. Agli ospite spetterà scegliere un ideale juke box del tempo individuando le canzoni che meglio di altre rappresentano la loro storia eseguite in live da Maurizio Musso e altri musicisti, ospiti a sorpresa, della simpatica serata.