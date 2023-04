Italia Viva e Azione In arrivo i candidati

L’ultima lista a favore del centro sinistra verrà presentata sabato mattina. Si svelano così le carte del Terzo Polo composto da Italia Viva e Azione di Carlo Calenda che hanno deciso di appoggiare la candidatura di Renzo Guccinelli affiancandosi al Partito Democratico e alle altre tre liste civiche di centrosinistra. Dopo le recenti visite delle senatrici Raffaella Paita e Mariastella Gelmini domani mattina alle 11.30 al point elettorale aperto all’inizio di via Pietro Gori verranno presentati gli aspiranti consiglieri comunali alla presenza del candidato sindaco. Questa mattina invece il rappresentante del centro sinistra terrà un incontro sul tema della sicurezza in città e nei vari quartieri cittadini.

Alle ore 11,30 Renzo Guccinelli incontrerà i simpatizzanti e i componenti delle sue liste al point elettorale di piazza Luni. La campagna elettorale in città sta prendendo quota a un mese dalla tornata elettorale e i quattro candidati sindaci stanno intensificando gli appuntamenti e gli incontri con gli elettori in attesa del sicuro arrivo dei big della politica nazionale che sono attesi nelle giornate precedenti il voto del 14 e 15 maggio prossimo. Nel fine settimana comunque saranno presenti ai rispettivi point elettorali anche la sindaca in carica Cristina Ponzanelli appoggiata dalle forze di cenrodestra, Federica Giorgi candidata del Movimento Cinque Stelle sostenuta anche dalla lista civica "Sinistra per Sarzana" e il candidato sindaco Matteo Bellegoni, sefgretario regionale per il partito Comunista Italiano che ha aperto la sua base di incontro con i simpatizzanti nella centralissima in piazza Calandrini