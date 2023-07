Istruttoria al via sul biodigestore

L’Autorità nazionale anti corruzione ha avviato l’istruttoria per verificare la correttezza dell’iter procedurale che ha portato all’approvazione del progetto di realizzazione dell’impianto Biodigestore dei rifiuti a Saliceti. Un nuovo tassello che si aggiunge all’attenzione che la commissione petizioni dell’Unione Europea ha posto sul progetto e sui 40 milioni del Pnrr arrivati per sostenerlo ascoltando gli appelli arrivati dai Comuni di Santo Stefano Magra, Vezzano Ligure e dal gruppo dei comitati che si sono uniti contro il piano proposto da Re.Cos e ormai pronto a decollare. Il ricorso a Anac, l’autorità nazionale anti corruzione, parte dalla gara d’appalto europea che Iren si è aggiudicata a settembre 2016 impegnandosi a costruire l’impianto a Boscalino nel Comune di Arcola. Ma nell’estate del 2018 il sito venne trasferito a Saliceti, territorio al confine tra Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure a fianco del Tmb già in funzione.

A porre il faro sulla gara europea, e ai termini indicati nel bando, segnalandola ad Anac a dicembre 2020 erano stati il Comitato Sarzana, che botta!, che aveva ricevuto tutta la documentazione dal Comune di Lerici, già impegnato a contrastare il monopolio di Iren, il comitato NO biodigestore Saliceti, Acqua Bene Comune, Cittadinanzattiva e Italia Nostra. "Siamo orgogliosi – hanno scritto le associazioni di ambientalisti nella nota – di aver continuato a perseguire altre strade, italiane ed europee, per evidenziare le anomalie di una procedura. Lo abbiamo fatto a dispetto degli scettici e dei tanti politici imboscati, che, pur dichiarandosi contrari al progetto, non hanno mosso un dito. Un sentito all’onorevole Danzì e al difensore civico Francesco Lalla e al suo assistente Giovanni Romano, che in questi anni ci hanno aperto le porte dell’accesso agli atti".

m.m.