Irama chiude in grande stile la rassegna musicale Moonland

Sarzana(La Spezia) 23 luglio 2022 - Spetta al giovane Irama la chiusura della rassegna musicale Moonland organizzata a Sarzana dall’associazione Blues In con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Domenica sera con inizio alle 21 in piazza Matteotti ultimo appuntamento della manifestazione che ha visto come ospiti Valerio Lundini e i il gruppo “Vazzanikki”, Giovanni Truppi e Fabri Fibra. Per Irama, all’anagrafe Filippo Maria Fanti di origini lunigianesi ci sarà quindi aria di casa e soprattutto tantissimi fans in attesa. Per lui un successo sempre crescente dalla consacrazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Ovunque sarai” che ha ottenuto il quarto posto. Molto applaudita anche la sua performance nel duetto fuori concorso con Gianluca Grignani. Presenta a Sarzana iI nuovo album dal titolo “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare” che è disco d’oro. Moonland chiude il sipario ottenendo un altro grande successo dopo quelli delle edizioni precedenti.