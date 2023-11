Investe una donna. Centauro ricercato

Non solo ha investito una signora mentre attraversava la strada, ma non si è neppure fermato per soccorrerla. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato nei pressi dell’incrocio tra via Chiodo e via Diaz, con il centauro alla guida di una motocicletta ricercato dalla Polizia municipale: gli agenti, nella giornata di ieri, sono già riusciti a individuarlo grazie a un testimone che avrebbe assistito all’episodio rilevando con prontezza il numero di targa e alle riprese di alcune telecamere di sorveglianza. L’uomo rischia una denuncia per fuga da incidente e omissione di soccorso. La donna, colpita dalla motocicletta in transito e soccorsa sul posto dal 118, non avrebbe riportato gravi ferite.