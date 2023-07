Investe pedone e fugge E simula il furto dell’auto

L’idea "diabolica" ha avuto durata brevissima e gli costerà cara, aggiungendo elementi al già pesante quadro giudiziario. Avrebbe dovuto fermarsi a prestare soccorso al pedone che aveva appena investito a Bottagna, a oltre a non averlo fatto l’automobilista di Bolano ha cercato di costruire una trama da film per ingannare i carabinieri. I militari non hanno creduto alle sue parole e alle strane coincidenze che si stavano presentando, avviando accertamenti che li hanno portati alla soluzione. Il quarantenne che si è rivolto ai carabinieri di Sarzana per denunciare di essere stato rapinato dell’automobile era la stessa persona che la notte precedente aveva investito un pedone e si era dato alla fuga. L’uomo è stato soccorso da altri passanti che hanno allertato l’intervento dei sanitari. Una volta ricoverato all’ospedale di Spezia allo sfortunato passante gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili il 20 giorni. Ma dopo qualche ora invece la centrale operativa della compagnia di Sarzana ha ricevuto la telefonata di un uomo che asseriva di essere stato vittima di una rapina durante la quale gli era stata sottratta l’autovettura, come poi confermato nella denuncia presentata la mattina successiva. Ma il piano è crollato in poco tempo. I militari lo hanno messo alle strette e il suo castello di scuse si è sgretolato ammettendo di essersi inventato la rapina per evitare di essere incolpato dell’investimento qualora fosse stata identificata la sua vettura. E’ stato denunciato con l’accusa di falso in atto pubblico, simulazione di reato e fuga a seguito di sinistro con lesioni.

m.m.