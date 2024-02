Intoppo per il Pinqua di Marinella. Il Tar sospende l’aggiudicazione del progetto per la passeggiata

Sarzana, 2 febbraio 2024 – E’ stata sospesa dal tribunale amministrativo della Liguria l’aggiudicazione di una delle gare per l’attuazione del Pinqua di Marinella di cui una nota ufficiale di Regione Liguria del 3 gennaio scorso aveva annunciato come prossima la fase di concretizzazione. Si tratta dell’intervento chiamato Urba 3, riguardante l’affidamento della redazione del progetto esecutivo e dell’esecuzione dei lavori di miglioramento ambientale e resilienza degli spazi pubblici sulla passeggiata costiera, in particolare l’accesso pedonale ovest, via Kennedy e via Brigate Partigiane. L’agenzia regionale Ire spa, per conto del Comune di Sarzana, aveva curato la stesura del progetto di fattibilità tecnico economica e successivamente l’appalto, aggiudicato il 28 dicembre alla Dott. Carlo Agnese spa di Milano. Aggiudicazione che nelle scorse settimane era stata impugnata da una delle concorrenti, la Sana srl, che aveva presentato un’offerta ma era stata esclusa dalla gara.

Il 23 gennaio scorso, dunque, il presidente della prima sezione del Tar ligure ha accolto la domanda di misure cautelari provvisorie presentata da Sana e ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 febbraio. Sana chiede infatti l’annullamento di tutta la fase istruttoria seguita alla presentazione delle offerte e "la condanna di Ire spa a riammettere la stessa Sana alla procedura di gara disponendo così l’aggiudicazione in favore di quest’ultima dell’affidamento oggetto di causa".

Anche per questa, come per altre gare relative al Pinqua, Ire aveva proceduto con il metodo della procedura negoziata invitando, il 5 dicembre scorso, quindici ditte a partecipare. Solo tre avevano inviato l’offerta entro il termine del 14 dicembre scorso: la Dott. Carlo Agnese spa, la Società Edilizia Tirrena spa e la Sana srl. A seguito dell’istruttoria delle buste amministrative, l’offerta di Sana "non è stata ammessa in quanto la società di progettazione B&P Ingegneri civili nel Modello 2 ha omesso di indicare il nominativo del responsabile opere arredi, forniture, aree esterne", esclusione comunicata all’interessata il 19 dicembre. L’offerta migliore era quindi risultata quella di Agnese spa con un ribasso del 13,05 per cento sull’importo a base di gara, per una spesa complessiva di 1.407.676 euro (più Iva) di cui 830.383 per lavori, 484.569 per costi della manodopera, 57.269 per oneri della sicurezza, 29.198 per onorari della progettazione esecutiva e 6.256 per spese ed oneri accessori. Agnese aveva indicato come incaricato della progettazione esecutiva il costituendo raggruppamento tra Gvg Engineering srl di Milano e Mate società cooperativa di Bologna.

Venerdì della prossima settimana i giudici amministrativi in camera di consiglio entreranno nel merito del ricorso, valutando se accogliere le richieste di Sana srl, e quindi annullare la sua esclusione dalla gara e la successiva aggiudicazione per ora soltanto sospese, o rigettarle. Sana chiede, appunto, l’aggiudicazione a proprio favore dell’intervento.