Intoppi per le nuove carte di identità

Problemi per il rilascio delle carte di identità elettroniche nel Comune di Vezzano. L’amministrazione, dopo le segnalazioni dei cittadini, spiega le motivazioni: "Si tratta di problematiche di carattere informatico in corso da diversi giorni. L’ufficio anagrafe si trova nell’impossibilità di rilasciare la carta di identità elettronica. le motivazioni sono riconducibili esclusivamente alla gestione ministeriale da cui dipendono le formalità di emissione e su cui il nostro servizio, seppur stia mettendo in atto tutto l’impegno possibile per coadiuvare nella risoluzione, non ha strumenti, competenza ed autorizzazioni per poter intervenire in autonomia". Il Comune si dice dispiaciuto per tutti i disagi arrecati all’utenza "di cui il personale d

ipendente dei servizi demografici ha piena consapevolezza".