"Intitoliamo il Palahockey di Sarzana alla memoria di Paolino Ranieri"

Intitolare il Pala-hockey di piazza Arnaldo Terzi alla memoria di Paolino Ranieri. Questa la proposta lanciata dal capogruppo di Sarzana Protagonista Matteo Tiberi che, proprio ieri mattina, ha protocollato in Comune una mozione sottoscritta da tutta l’oppozione, quindi anche dal Pd, che ha l’obiettivo di omaggiare la memoria dello storico sindaco di Sarzana. A pochi giorni dallo "sfratto" dell’Anpi dalla sede di piazza Terzi, intitolare un luogo di socialità, sport e condivisione alla figura di Ranieri - sindaco di Sarzana dal 1946 al 1971, presidente dell’Anpi a livello nazionale e direttore del museo audiovisivo della Resistenza - capace di incarnare in sè i valori dell’antifascimo proprio per la sua militanza attiva, potrebbe essere la giusta occasione per distendere gli animi e gettare acqua sul fuoco della polemica politica. "Quello di Paolino Ranieri è un nome che non ha bisogno di presentazioni - ha spiegato il consigliere Matteo Tiberi - tuttavia possiamo ricordare come la nostra città, medaglia d’argento al valore militare, riconosca nei valori dell’antifascismo e della Resistenza il suo patrimonio fondativo e identitario". E il capogruppo di Sarzana Protagonista ha proseguito: "Paolino Ranieri rappresenta uno dei simboli più autorevoli della storia della città. A 13 anni dalla sua scomparsa (avvenuta il 3 giugno 2010) rimane la possibilità, che ci auspichiamo venga colta all’unanimità, di provvedere a un’intitolazione per onorare e tramandare la sua memoria alle nuove generazioni dei sarzanesi. Siamo convinti che un luogo di aggregazione frequentato da ragazzi e famiglie come il Pala-hockey potrebbe essere la giusta soluzione".

Elena Sacchelli