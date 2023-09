Intitolare a Paolino Ranieri il Museo della Resistenza. Ponzanelli lancia l’idea

Dopo le tensioni politiche sull’ipotesi di intitolare a Paolino Ranieri la pista di pattinaggio del Vecchio Mercato, il nome dello storico sindaco sarzanese e figura simbolo della lotta partigiana torna in gioco e questa volta è direttamente la sindaca Cristina Ponzanelli a sostenere la candidatura di Ranieri per l’intitolazione del Museo Audiovisivo della Resistenza. La proposta è stata ufficialmente presentata nella lettera che la prima cittadina ha inviato alla presidente Carola Baruzzo chiedendo di condividere l’idea con tutte le amministrazioni comunali e partner del Museo delle Prade, stabile di proprietà proprio del Comune di Sarzana. A tal ragione Cristina Ponzanelli ha richiesto la convocazione dell’assemblea, anche da remoto, il prossimo 2 ottobre per affrontare il tema. La figura di Paolino Ranieri è ben presente al Museo multimediale, il suo volto e la sua voce fanno parte insieme a quelle di altri testimoni del percorso di conoscenza della Resistenza.

Nei giorni scorsi il nome dell’ex sindaco era stato accostato alla pista di pattinaggio del Vecchio Mercato, dove fino a qualche mese fa era presente anche la sede dell’Anpi l’associazione partigiani poi trasferita (non senza polemiche) in via Landinelli. Il confronto portato in consiglio comunale si è risolto con l’intenzione dell’amministrazione di intitolare lo spazio sportivo di piazza Terzi alla figura di Giuliano Tori, il dirigente che fatto conoscere l’hockey realizzando anche una pista in città in via Paganino.

Ma il nome di Paolino Ranieri è stato adesso avvicinato al Museo ed è stata la sindaca Cristina Ponzanelli a lanciare la candidatura. "Ritengo l’intitolazione del Museo - ha scritto la sindaca - l’omaggio più appropriato, sia perchè fu proprio Ranieri uno dei fondatori del Museo, sia in quanto questo storico luogo ci offre l’occasione di condividere la sua celebrazione con le tante realtà territoriali e associative che da moltissimi anni ne sono una componente essenziale, dunque in una dimensione che supera ampiamente gli stretti confini amministrativi. Sono certa che tutti i membri dell’assemblea e il Comitato Scientifico apprezzeranno questa mia iniziativa". Per questo ha chiesto alla presidente del museo Carola Baruzzo di convocare per il prossimo lunedì 2 ottobre alle 17, anche da remoto, l’assemblea dei soci del Museo per condividere e supportare la proposta.

Massimo Merluzzi