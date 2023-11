Interventi sulle strade. Il Comune programma nuove asfaltature per 550mila euro

Sono stati fissati nel calendario del prossimo anno i nuovi interventi sulle strade cittadine proseguendo la programmazione che nel corso dell’anno ha portato alla posa di diversi chilometri di asfalto in varie zona della città con particolare riferimento a alcuni quarteri da tempo in attesa di interventi. La giunta sarzanese ha infatti appena approvato tre nuovi progetti esecutivi dedicati alla riqualificazione della viabilità prevedendo una spesa complessiva di 550 mila euro che sarà tutta a carico dell’ente non potendo disporre, come avvenuto in precedenti rogetti, di contribuiti statali oppure messi a disposizione dalla Regione Liguria quindi si dovrà accendere un mutuo con la Cassa Deposito Prestiti. Le operazoni saranno suddivise in tre distinti lotti di intervento previsti dall’ufficio tecnico e lavori pubblici riguarderanno via Cisa, nel tratto SS 62 davanti alle scuole elementari, via Del Murello tratto a lato del capolinea degli autobus che prevede un investimento complessivo di 177 mila euro, quindi il secondo lotto in via Turì nel tratto sopra via Falcinello per un importo di 186 mila infine l’ultimo intervento è previsto in via Brigata Partigiana Ugo Muccini nel lato di via Ronzano quindi in via Emiliana per una spesa che si aggira sui 187 mila euro.

"Affrontiamo in questo modo anni di ritardo - ha spiegato la sindaca Cristina Ponzanelli - appesantiti purtroppo anche dall’enorme rincaro nei costi delle materie prime che si sono registrati negli ultimi tempi. Con questi nuovi cantieri previsti proseguiamo la programmazione di riqualificazione, risanamento e risagomatura delle strade cittadine avviata da ormai tre anni altrimenti impossibile nel breve periodo per il ritardo accumulato in passato e gli enormi costi necessari ad attuarla".