"Insieme a Guccinelli per contrastare la cultura totiana delle privatizzazioni"

In barba a tutti i sondaggi. Per il benvenuto alla piazza gremita di sostenitori Renzo Guccinelli ha voluto utilizzare un tema di moda in città. Quei numeri che il centrodestra ha fornito sull’esito elettorale non lo hanno certamente spaventato, anzi. E così, il candidato del centrosinistra si è fatto forza del sostegno arrivato da Elly Schlein, segretario del Partito democratico, e dei segretari comunale e provinciale Rosolino Vico Ricci e Iacopo Montefiori per lanciare l’assalto alle ultime due settimane di campagna elettorale. La segretaria nazionale è arrivata in città dopo il tour in Tigullio rispettando una promessa. "Quella fatta a Rosolino Vico Ricci – ha ricordato – che è venuto a Modena per invitarmi a questa importante serata. Ho ben compreso l’impegno e la necessità di Renzo Guccinelli di contrastare una destra che ha una visione ben differente dalla nostra, nel locale così come a livello nazionale. Ho molto apprezzato la linea determinata impostata nel difendere la sanità pubblica dai tagli, contrastando l’avanzare della privatizzazione tanto cara a molti governatori, tra i quali Toti. Ho apprezzato l’idea di sicurezza che chiede Renzo perchè è la stessa che stiamo portando avanti a livello nazionale anche sul tema del lavoro. E in una città questo tema si abbina indissolubilmente alla socialità, quindi alla qualità dei servizi forniti, alle scuole, agli asili e al rispetto delle nostre radici che devono essere sempre difese". L’arrivo del segretario del Pd ha riempito piazza Luni di candidati delle varie liste a sostegno del civico Renzo Guccinelli. "Essere civico non significa equidistante – ha replicato Guccinelli – e io non lo sono. Ho bene in mente cosa siano destra e sinistra, a differenza di una sindaca che su questo tema sta facendo troppa confusione nascondendo la verità".

Una campagna che regalerà altre due settimane di passione. "Noi cerchiamo i voti – ha concluso Renzo Guccinelli – e agli altri lasciamo il sogno regalato dai sondaggi su commissione che ci vedrebbero prendere meno voti delle persone presenti in piazza stasera. Lasciamoglielo credere. Ho chiesto un confronto alla sindaca ma continua a fuggire".

