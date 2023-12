"Iniziative di Carmela Bianchini per un Servizio Pubblico più Sostenibile"

Un plauso all’operato dell’amministrazione da parte della consigliera di maggioranza Carmela Bianchini che lancia alcune proposte: "Va chiesto ad Atc un modello di servizio diversificato per il nostro comune. Si tratta del collegamento mancante tra l’area centrale con Romito, da anni oggetto di petizioni e di recente anche di un servizio sperimentale oggi concluso". Una piccola modifica alla linea P per Sarzana e da Sarzana, mediante transito su Romito con svolta sulla rotatoria centrale della frazione, per assicurare la connessione tra due aree urbane oggi tagliate dal servizio pubblico. Poi ci sono i treni da incentivare: "Ragionare con le Ferrovie su una maggiore frequenza di fermate dei treni regionali su Arcola e concordare con Atc servizi circolari tra le frazioni del comune e di quelli vicini privi di stazione come Lerici e Ameglia, arrivando a ipotizzare servizi estivi per turisti. Si tratta di dare risposte concrete anche sul piano locale agli obiettivi di Cop 28, trasferendo parte dei trasporti privati al servizio pubblico e da quello su gomma al ferro con risparmio di Co2 e di gas climalteranti".