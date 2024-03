Infarto al centro commerciale: "Quell’uomo mi ha salvato"

E’ tornato ad abbracciare il suo salvatore, l’uomo che davvero lo ha strappato alla morte. Un incontro emozionante quello tra Fabrizio Mabellini, titolare della pizzeria Time Out e gestore del centro sportivo comunale di Castelnuovo Magra, e Giuseppe Verso vice direttore del centro commerciale Esselunga di Milano. Si sono abbracciati commossi (nella foto) rivivendo con il sorriso la serata drammatica dello scorso dicembre quando il cuore di Fabrizio Mabellini si è fermato e senza l’intervento di Giuseppe Verso che ha compreso la gravità della situazione attivando il defibrillatore, la trasferta milanese per assistere alla partita dell’Inter in Champions si sarebbe trasformata in una tragedia. Fabrizio Mabellini in attesa di entrare allo stadio si era fermato in compagnia di altri amici tifosi nerazzurri al centro commerciale e improvvisamente ha perso i sensi. Il cuore si è fermato per infiniti minuti ma la prontezza di Giuseppe la ha strappato alla morte. L’altra sera approfittando della partita di campionato dell’Inter contro l’Atalanta c’è stato l’incontro. "Ho pianto di felicità - ha raccontato Fabrizio - nel rivedere l’uomo che mi ha letteralmente restituito la vita. Ricordo soltanto di essermi svegliato in terapia intensiva con sei costole rotte, dodici punti in testa e due stent al cuore ma vivo, grazie al primo soccorso di Giuseppe, ai sanitari del 118 e all’equipe dell’ospedale San Carlo dove sono stato operato di urgenza. Riabbracciare la persona che mi ha salvato è stato emozionante". Più della vittoria dell’Inter.

Massimo Merluzzi