Incursione vandalica Ripulito il muro del cimitero

È costata fatica e soldi la bravata notturna a Romito Magra. Sabato 23 luglio cittadini in visita ai propri cari al cimitero di Romito hanno trovato le mura del camposanto imbrattate di scritte no vax , tracciate in vernice rossa lungo tutto il muro perimetrale. Subito sul posto era andato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Arcola Massimiliano Nardi constatando con amarezza l’atto vandalico. Lo sfregio ad un luogo dove domina il silenzio e il rispetto. Gesti inutili che poi alla fine costano alla collettività, perché nei giorni scorsiil Comune per cancellare tutta la vernice ha dovuto impiegare la propria manodopera. I vandali imbrattatori devono aver agito di notte, ricoprendo il muro del cimitero di scritte anti vaccini. È stato triste per i frequentatori del cimitero vederlo imbrattato, non era mai successo. Qualcuno teme che possa ripetersi e chiede l’installazione di telecamere che riprendano chi si avvicina al cimitero . Adesso le scritte, che invadevano parecchi metri di parete, sono state eliminate. Le stesse scritte, sempre a tema antivaccini, erano apparse qualche mese fa sul tetto di una galleria sulla strada della Ripa. In quel caso i vandali si erano addirittura inerpica su una stradina laterale e poco agevole per portare a termine il loro gesto.

Cristina Guala