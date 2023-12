Incubo Hiv, 60 nuovi casi registrati nel 2022: "La Liguria è in prima linea nella prevezione"

Si celebra oggi 1° dicembre la Giornata mondiale contro l’Aids. In Liguria le persone con infezione da Hiv sono circa 2.500, 60 i nuovi casi di infezione registrati nel 2022. Per sensibilizzare la popolazione su Hive e le altre malattie sessualmente trasmissibili, Regione Liguria ha realizzato una campagna di comunicazione che prende il via oggi sui canali social istituzionali. "La Liguria – spiegano il presidente Giovanni Toti e Angelo Gratarola, assessore alla sanità – è stata le prime regioni in Italia ad adottare la Prep, profilassi pre-esposizione, che consiste in una somministrazione gratuita di una compressa di farmaco che previene l’Hiv e viene prescritta dall’infettivologo dell’ospedale".