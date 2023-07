Incontro sul futuro di Punta Corvo, assemblea con i cittadini

Ameglia (La Spezia), 23 luglio 2023 – Il recupero del sentiero che porta alla spiaggetta di Punta Corvo sarà il delicato e molto sentito argomento discusso domani pomeriggio, martedì, alle 18 all’ex scuola di Montemarcello, nell’incontro organizzato dal Comune di Ameglia.

L’appuntamento è stato sollecitato dai residenti del borgo amegliese e dalla Pro Loco proprio per avere informazioni dirette dal sindaco Umberto Galazzo e dai tecnici incaricati dall’amministrazione sui tempi di recupero del camminamento che porta alla famosa spiaggia del Corvo.

L’accesso sia al sentiero che alla caletta è stato ormai interdetto da alcuni mesi con l’ordinanza firmata dal primo cittadino e resasi necessaria dopo aver ricevuto l’esito degli studi eseguiti sia a terra che attraverso il monitoraggio fotografico effettuato con un drone che hanno confermato la forte criticità e il rischio di crolli. Due settimane fa in municipio a Ameglia i tecnici a quali l’ente ha affidato lo studio per predisporre un eventuale percorso di recupero hanno illustrato le criticità emerse e soprattutto quantificato in almeno 2 milioni di euro la somma necessaria per la messa in sicurezza della falesia. Processo fondamentale per consentire la riapertura della spiaggia.

Ma quell’incontro, organizzato in fretta, sollevò le proteste dei residenti e turisti di Montemarcello che per protesta organizzarono un sit-in chiedendo un faccia a faccia con l’amministrazione comunale.

Domani sera dunque il sindaco Umberto Galazzo, l’assessore Nicholas Cervia e lo staff tecnico composto da ingegneri e geologi illustrerà le criticità rilevate che stanno tenendo chiusa l’area vietandone la frequentazione. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di stabilire un piano di intervento, sicuramente suddiviso in lotti anche per poter sostenere il costo per il momento non supportato da aiuti esterni al bilancio comunale, per avviare il recupero evitando che la situazione possa ulteriormente aggravarsi.

La chiusura della spiaggia sta rappresentando un grosso colpo non soltanto per gli appassionati del mare ma anche per gli esercizi commerciali del borgo collinare che hanno ridotto sensibilmente il volume di affari. Domani pomeriggio dunque verrà messa in chiaro la situazione di pericolosità oltre a ribadire l’intenzione di intervenire per non disperdere un bene ambientale e turistico unico. Il Comune cercherà di intercettare i finanziamenti dedicati contando anche sul supporto della Regione Liguria.

Massimo Merluzzi