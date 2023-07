Incontro sul futuro di Punta Corvo

Il futuro, incerto, di Punta Corvo e le speranze di intercettare le risorse per mettere in siurezza il promontorio e consentire di tornare a usufruire di una delle spiaggette più suggestive della Liguria attualmente chiusa con ordinanza del Comune di Ameglia a causa della pericolosità della falesia. Gli studi eseguiti e le prospettive verranno illustrati oggi alle 18 alla cittadinanza amegliese nell’incontro in sala consigliare. Insieme al sindaco Umberto Galazzo saranno presenti i geologi Paolo Petri e Doriano Caputo incaricati dal Comune di eseguire i rilievi insieme all’ingegnere Paolo Corradeghini che ha effettuato le riprese aeree con il drone.