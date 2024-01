Incontro pubblico sulle truffe online

Come difedersi dalle truffe on line e evitare di inciampare nelle insidie della rete. I suggerimenti arrivano dagli esperti della polizia di Stato che oggi, alle 17 saranno in sala consigliare del Comune di Sarzana per rispondere alle domande degli interessati e spiegare come potersi muovere nel mondo di internet sia nell’utilizzo delle piattaforme social che per effettuare acquisti evitando le trappole. I referenti dell’incontro pubblico organizzato dalla Questura con il supporto del Comune sono il questore Lilia Fredella, il dirigente della squadra mobile Alessandro Pescara Di Diana, Alessandro De Nenni responsabile della sezione cybernetica, Annamaria Ciccariello vicequestore e dirigente del commissariato di Sarzana. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, in particolare gli anziani meno esperti nell’utilizzo della tecnologia.