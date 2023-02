Incontro pubblico nell’area Mondoteca

Si parla di salute e di pandemia, quello che abbiamo passato, come e cosa ci ha lasciato. Proseguono ad Arcola gli incontri di cultura sanitaria, organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Sos sanità spezzina e Manifesto per la sanità locale. Il terzo appuntamento è fissato per sabato 25 alle 15 nella casetta dei giardini di via Valentini (Area Mondoteca), oggetto dell’incontro "Cosa ci ha insegnato il Covid". Saranno presenti Lorenzo Cozzani. già medico di medicina generale e Enzo Ceragioli ex direttore del distretto sanitario 19 Asl 5 Liguria.