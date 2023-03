Incontro pubblico con Giuliana Sgrena sulle donne ingannate

Domani alle ore 17 a Sarzana, al Loggiato Gemmi, si terrà, per iniziativa del Circolo Pertini e dell’Associazione Culturale Mediterraneo, la presentazione del libro di Giuliana Sgrena “Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà”. L’autrice sarà introdotta da Clara Natale del Circolo Pertini e da Franca Landi diMediterraneo. Ci sono donne –è la presentazione del libro – che non sanno cosa significa sentire il vento tra i capelli. E sono costrette a coprire il volto con un doppio velo: uno fatto di tessuto e imposto da una tradizione religiosa fondamentalista; l’altro, metaforico, che racconta l’ipocrisia – culturale e ideologica – con cui le loro battaglie vengono frenate. È partendo dalla riflessione sul tema del velo, tra scelta e imposizione, che Giuliana Sgrena affronta uno dei nodi cruciali del contemporaneo: il rapporto tra libertà e religione.