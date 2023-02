Incontro per le famiglie con bambini piccoli oggi al Punto Arco

Oggi dalle 15 alle 17 il Punto Arco di Sarzana propone il primo di tre incontri dedicati alle famiglie. Questo sarà sul tema del rapporto tra famiglie dove sono presenti figli con fragilità e le istituzioni, in particolare le scuole, e si svolgerà al Nuovo Spazio Barontini, dove ha sede il Punto Arco. . “Insieme per i diritti dei nostri figli” parlerà con i genitori presenti del rapporto con le istituzioni e la scuola, quando in famiglia c’è un figlio con fragilità. Mentre per i bambini (da 3 a 6 anni) la Cooperativa Hydra proporrà un laboratorio coinvolgente sulle tematiche legate al rispetto della natura. Al termine dell’evento una merenda per tutti i partecipanti. Prenotazione obbligatoria al numero 348 7769134. Il progetto Arco è acronimo di accoglienza - rete - comunità - ora, info sui servizi attivi sul territorio al sito www.progettoarco.org.