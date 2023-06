Incontro per difendere la famiglia tradizionale, Dante, Marinetti, D'Annunzio e Evola al centro

La famiglia e la tradizione, attraverso il pensiero di Dante Dante, Tommaso Marinetti, Gabriele D’Annunzio e Julius Evola. L’incontro è organizzato dall’associazione culturale Canto Novo e Centro Lunigianese di Studi Danteschi e si svolge domenica alle 18.30 nella sala consigliare del Comune di Sarzana. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Mirco Manuguerra presidente del Centro Studi Danteschi, Gianpaolo Carabelli presidente di Canto Nuovo Democrazia Futurista, Alessio Melita presidente di Gioventù Nazionale che affronteranno il tema della famiglia e il ruolo della donna secondo gli scritti degli autori presi come riferimento.

Un conferenza che, come si legge nella presentazione della giornata dell’associazione Canto Novo, ha come obiettivo quello di "combattere la narrativa progressista e difendere la famiglia tradizionale. Troppo spesso chi si oppone alla narrativa arcobaleno viene tacciato d’essere omofobo o bigotto dalla propaganda di sinistra, ma è altrettanto vero che da parte degli stessi militanti di destra serve avere assoluta consapevolezza della tematica trattata per non cadere nel rischio della subalternità culturale o morale verso la sinistra". L’incontro di domenica pomeriggio a palazzo Roderio, sempre secondo la finalità degli organizzatori, ha lo scopo di ricordare il grande spessore culturale del pensiero conservatore e tradizionalista. L’argomento della famiglia quindi verrà affrontato dal punto di vista dantesco, da quello futurista e infine dalla prospettiva tradizionalista.