Incontro del Pd sul tema della pace

Domani alle 17.30 al centro sociale Barontini il Pd di Sarzana organizza l’incontro “Se vuoi la pace prepara la pace”, per parlare di democrazia e diritti umani con il presidente nazionale Arci Walter Massa, il presidente provinciale Acli Francesco Passalacqua e Valentina Bosello di Amnesty International La Spezia e il segretario comunale Marco Baruzzo. Sabato 2 dicembre alle 20.15 cena di iscritti e simpatizzanti al centro sociale della Bradia, con la presenza del segretario provinciale Iacopo Montefiori e dell’europarlamentare Brando Benifei; per prenotare Christian 338 317 3116 o Franco 348 608 4041. Sabato 9 dicembre alle 16.30 al Cinema Moderno iniziativa per ricordare Franco Bertolani a pochi mesi dalla scomparsa. Interverranno Egidio Banti, Massimo Caleo, Giulia Cogoli, Renzo Guccinelli, Matteo Melley, Andrea Orlando.