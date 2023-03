Incontro a Battifollo con la Ponzanelli

La sindaca Cristina Ponzanelli sabato mattina dalle 11 sarà presente al circolo Arci del quartiere di Battifollo per incontrare i residenti del quartiere cittadino e illustrare i progetti previsti oltre a ascoltare le varie richieste. Già da qualche mese la prima cittadina insieme agli assessori della sua giunta ha avviato il viaggio che l’ha portata in tutte le frazioni cittadine e ovviamente nelle prossime settimane sarà nuovamente impegnata nella campagna elettorale e presentazione dei candidati. Lo staff a sostegno della sindaca uscente sta predisponendo l’agenda di presentazione delle liste civiche a sostegno oltre alle iniziative di quelle politiche che fano parte della coalizione di centro destra in vista dell’impegno previsto il 14 e 15 maggio. Lunedì 15 i seggi saranno aperti dalle 7 del mattino fino al pomeriggio alle 15. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario per la vittoria il ballottaggio è fissato per la sola giornata di domenica 28 maggio.