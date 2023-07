Incontri con l’autore e proiezione di film

Un omaggio al re del crimine e alla sua affascinante compagna di avventure. L’insolita iniziativa si aprirà la settimana prossima organizzata dal Comune di Ameglia e dedicata a Diabolik, il leggendario personaggio dei fumetti. La sua storia condivisa con Eva Kant si apre a Bocca di Magra allo stabilimento balneare DeBiRos sabato 22 dalle 17.30-22.30 con ingresso libero. Il rapporto con il mare del Re del Crimine e della sua compagna illustrato con copertine e tavole a fumetti in mostra. Ma il viaggio nella storia di Diabolik verrà documentato in diversi appuntamenti che si terranno in contemporanea alla scuola elementare di Montemarcello e una serie di film proiettati ai giardini della villa Romana di Bocca di Magra dal 28 luglio. La rssegna chiude il 9 settembre in compagnia di Andrea Carlo Cappi, autore dei romanzi di Diabolik e Riccardo Nunziati, disegnatore ufficiale della testata.