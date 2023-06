Inclusione al centro della prima edizione di "Spunti di Vista" a Piazza De Andrè

Termina oggi la prima edizione di "Spunti di vista" organizzata in piazza De Andrè dal Lavoratorio Artistico e dedicata al tema dell’inclusione. Dalle 9.45 lo staff di Radio Rogna mette a disposizione i microfoni per parlare di inclusione in compagnia di Roberta Di Martino pedagogista esperta in gestione del conflitto. Dalle 17 le interviste alla piazza con Rosy Sardella, presidente Iras, e Carlo Moisè, astrofilo. Alle 18.30 si parlerà con Alessandro Quattrino del progetto Leela e di EduFest. Alle 20 Francesco Frassinelli, architetto, racconterà l’esperienza del laboratorio "Diversamente Mobili". Dopo la presentazione del libro "Una profezia attesa da anni" di Fabio Gabrielli intervistato da Alberto Brunetti, verrà presentato il progetto "FurgoMytho": raccolta di fondi per l’acquisto di un furgone da attrezzare a studio mobile di radio e registrazione destinato a progetti sociali.