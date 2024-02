Operaio schiacciato da una gru, rischia di perdere la gamba destra

La Spezia, 1 febbraio 2024 – Un operaio di 40 anni è rimasto gravemente ferito ieri mattina in via della Pianta, nel quartiere del Canaletto, durante i lavori per costruire il raddoppio del parcheggio di fronte al Palasport. La vittima è di Pietrasanta, dipendente di una ditta in appalto. Stava lavorando nel cantiere edile quando attorno alle 10,30 è rimasto schiacciato dalla ruota di una gru che stava movimentando una grande putrella. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe sbilanciato, andando a colpire con la ruota l’operaio, schiacciandogli l’arto destro. Le sue condizioni sono gravi, rischia di perdere la gamba, anche se i medici dell’ospedale Sant’Andrea stanno facendo il possibile per salvargliela. Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini del nucleo Psal (Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) dell’Asl 5, diretto da Angelo Villa.

Subito dopo l’incidente è scattato l’allarme e nel cantiere di via della Pianta sono arrivate l’automedica del 118 Delta 1 con medico e infermiere a bordo, un’ambulanza della Pa Croce Gialla, una volante della polizia e i vigili urbani motociclisti. Allertati anche i vigili del fuoco per liberare l’operaio rimasto schiacciato. Ma non è stato necessario.

Il quarantenne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, in codice rosso. Non è in pericolo di vita, ma rischia di perdere la gamba destra che ha subìto un forte schiacciamento. E’ stato sottoposto a un delicato intervento e le prossime ore saranno determinanti.

M.B.