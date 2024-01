Alla rotatoria lo scuolabus perde una ruota. La buona sorte evita il peggio

Arcola (La Spezia), 19 gennaio 2024 – Un pulmino scolastico in servizio ha perso uno pneumatico mentre stava percorrendo la strada nei pressi della rotatoria del Ponte di Arcola. E’ successo mercoledì verso le 13.30 ed è stato solo per un caso fortuito che nessuno si sia fatto male, a bordo e nella strada in quel momento trafficatissima. Il mezzo, infatti, era vuoto, a bordo c’era solo l’autista che non aveva ancora fatto salire nessun alunno: pochi minuti dopo il pulmino sarebbe stato carico di studenti.

E’ stato un ulteriore caso fortuito che la ruota, persa dalla parte posteriore del mezzo, nella fiancata di sinistra, non sia rimbalzata lungo la carreggiata e non abbia causato incidenti, visto l’orario di punta e il luogo in cui tutto è accaduto: praticamente la parte centrale dell’abitato di Arcola, dove ci sono case e negozi e, proprio a un pugno di metri, il bar e le strisce pedonali, ossia la zona di maggior transito di persone e veicoli.

Uno spavento non da poco per tutti, a partire dagli automobilisti che erano presenti in quel momento, e per chi stava passando a piedi, come il cittadino che ha scattato la foto pochi secondi dopo il distacco dello pneumatico, in cui si vede l’autista impegnato nel controllo del mezzo per mettere tutti in sicurezza. Il pulmino è rimasto fermo sulla strada per parecchio tempo, a causa delle dimensioni del mezzo e della zona in cui si è fermato, che non ha reso agevoli le manovre di rimozione.

Passato il momento della paura, sono lecite alcune considerazioni: è necessario capire cosa sia successo e cosa abbia provocato il distacco della ruota. Certamente è scontato dire che un evento del genere non dovrà più capitare: pochi minuti dopo gli scolari sarebbero saliti per essere riaccompagnati alle loro abitazioni. Immediate le reazioni della gente, che punta il dito e vuole sapere di chi sia la responsabilità. Errore di manutenzione? Guasto meccanico? Il consigliere di opposizione Gino Pavero, del gruppo totiano, preme perché si faccia chiarezza: "Può capitare di tutto, ahimè. Qui però, trattandosi del servizio di scuolabus, qualche domanda è lecito porsela – spiega –, senza peraltro voler colpevolizzare chicchessia. Mi attendo un qualche comunicato ufficiale da parte di chi ha la gestione del servizio così come pure auspico che il Comune voglia attivarsi per chiedere spiegazioni agli stessi con carattere d’urgenza".

Il trasporto scolastico ad Arcola è completamente gratuito per tutti i plessi e per tutti gli studenti, gli automezzi utilizzati per il servizio sono messi a disposizione in parte dal Comune in comodato d’uso e dall’impresa aggiudicataria, a cui è stati prorogato il servizio, in scadenza il 31 dicembre, per 105 mila euro. Nelle disposizioni la ditta deve garantire anche la sorveglianza degli alunni a bordo degli scuolabus mediante personale qualificato. All’articolo 13 del capitolato speciale d’appalto si legge che "la ditta assicura la piena efficienza, funzionalità e decoro dei mezzi utilizzati, che dovranno essere, oltre che revisionati annualmente, controllati dal punto di vista tecnico almeno ogni trenta giorni, compilando il registro". Le norme sono chiare, le vetture sono sottoposte a capillare controlli, adesso c’è da ricostruire cosa sia successo.