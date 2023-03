Incidente in piazza San Giorgio Giovane ciclista travolta da auto

Tanto spavento ma per fortuna nessuna grave conseguenza. Lo scontro però tra l’auto e la bici ha fatto temere il peggio per la ciclista sbalzata a terra ma il successivo controllo al quale è stata sottoposta al pronto soccorso del San Bartolomeo ha escluso problematiche preoccupanti. Il "botto" è avvenuto l’altra era intorno alle 20 nel cantiere della rotatoria di piazza San Giorgio. Una ciclista ha attraversato la strada ed è finita sotto la Yaris. I passanti, a quell’ora stavano chiudendo i negozi e la piazza era vivace, hanno allertato i soccorsi e sono arrivate quasi contemporaneamente la pubblica assistenza Misericordia & Olmo e la volante del commissariato. La donna, una giovane sarzanese, è stata portata all’ospedale per accertamenti e gli agenti hanno proceduto ai rilievi.