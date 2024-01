Incidente e fuga. Identificate dalle telecamere

Provocano incidenti stradali e si danno alla fuga sperando di farla franca: la ’furbata’ di due spezzine è stata vanificata dalla polizia locale che le ha identificate grazie alle telecamere. Nel primo caso, all’una della notte un’utilitaria in via Redipuglia ha sbandato finendo contro un’auto in sosta; l’autista ha ripreso la marcia colpendo altre due auto in sosta. Nonostante gli ingenti danni causati, si è dileguata. Identico comportamento tenuto dalla conducente di un Suv che alle 6 del mattino alla rotonda di via Padre Giuliani, a forte velocità ha abbattuto i parapedonali. Entrambe identificate dalla polizia locale grazie al sistema di videosorveglianza cittadino, sono state multate e dovranno risarcire i danni.