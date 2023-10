Intervengono per un incidente, ma l’auto si ribalta: carabinieri portati in ospedale

Santo Stefano Magra (La Spezia), 29 ottobre 2023 – I primi a soccorrerli sono stati gli automobilisti coinvolti nello scontro che dopo essersi ripresi dallo spavento avevano chiesto l’intervento dei carabinieri per risolvere la situazione. Ma la pattuglia del nucleo radiomobile una volta arrivata alla rotonda di via Zara sulla Cisa in località Ponzano Magra ha perso aderenza sull’asfalto sollevandosi su una fiancata e andando a sbattere. In un attimo la nottata si è quindi accesa di lampeggianti dei mezzi di soccorso allertati per aiutare sia i due automobilisti protagonisti dello scontro ma anche i carabinieri rimasti contusi all’interno del mezzo.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Sarzana e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana che hanno estratto i militari dall’auto di servizio per poi condurli al pronto soccorso dell’ospedale per sottoporli a accurati accertamenti. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi e le contusioni riportate dall’urto saranno guaribili in una settimana. E mentre si stava prestando soccorso ai due carabinieri sono intervenuti i colleghi per gli accertamenti dell’incidente dal quale si è innescato il cortocircuito. Le due vetture provenienti in senso opposto si sono scontrate in via Cisa a Ponzano Magra e i conducenti sono stati sottoposti a alcoltest risultato positivo a uno dei due. I militari feriti intanto nella giornata di ieri sono stati dimessi.

Intanto l’altro pomeriggio i carabinieri della stazione di Ameglia hanno accompagnato in carcere un marocchino di 26 anni che dovrà scontare un ordine di esecuzione di pena emesso dalla Procura della Repubblica di Torino. L’uomo, che risulta essere ben noto alle forze dell’ordine, residente nel territorio amegliese si era reso infatti protagonista nel 2019 e successivamente nel 2020 del reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio per i quali venne tratto in arresto proprio dai carabinieri della stazione di Ameglia. Il ventiseienne dopo le formalità di rito svolte in caserma è stato portato a Villa Andreino a Spezia per scontare la pena detentiva di due anni e 22 giorni oltre al pagamento di una multa di 3 mila 400 euro.

m.m.